Linzer Hallenbad ist nun endgültig Geschichte

„Schade, daß Fußball so viel mehr zählt“

Umso schlimmer, dass die Pädagogische Hochschule der Diözese nun ihr Hallenbad am Salesianerweg endgültig geschlossen hat. So klagte Marion Falzeder, Chefin des für seine exzellenten Kurse bekannte „Nessie-Verein Wasserspaß“ im Gespräch mit der „Krone“ bereits im Jänner, als die Schließung publik wurde: „In der Vergangenheit waren da nahezu durchgehend von 9 bis 20 Uhr Vereine mit ihren Kursen eingemietet. Eine Katastrophe, nachdem die Kapazitäten ohnehin schon knapp bemessen sind.“ 20 Jahre hatte ihr Verein dort seine Schwimmheimat gehabt, hatten nicht weniger als 40.000 Kinder und Erwachsene in fast 4000 (!) Kursen das Schwimmen gelernt. Falzeder hatte auf eine Reaktion seitens der Politik gehofft, meinte jetzt in den Sozialen Medien resignierend: „Schade, dass Fußball so viel mehr zählt als ein Sport, den jeder ausüben kann.“