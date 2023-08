Wacken-Team schließt wegen Unwetter die Tore

Die Veranstalter gaben zunächst nicht bekannt, wie viele der 85.000 erwarteten Besucher bereits an Ort und Stelle sind. Informationen zum Umgang mit den knapp 300 Euro teuren Tickets sollen laut Veranstalter so schnell wie möglich folgen. Um 11 Uhr soll es am Mittwoch aber offiziell losgehen. Die lokale Feuerwehrkapelle wird den Auftakt gestalten, später soll dann Metalqueen Doro Pesch auf der Bühne stehen.