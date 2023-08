Schlamm in Wacken - Anreisestopp mit Auto

85.000 Besucher erwartet

Es werde aber versucht, Fahrzeuge in unmittelbarer Nähe zum Festival noch auf das Gelände zu bringen. In der Nacht auf Dienstag waren einige Festivalgäste auf dem Platz am Hamburger Volksparkstadion ausgewichen. Hamburg ist etwa 75 Kilometer von Wacken entfernt. Ursprünglich wurden 85.000 Besucherinnen und Besucher erwartet. Wie viele bereits an Ort und Stelle sind, wurde nicht bekannt gegeben. Was mit den bereits gekauften Tickets (knapp 300 Euro pro Stück) passiert, soll bald angekündigt werden.