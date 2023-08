Jetzt Karten für Ben Afflecks „Hypnotic“ gewinnen

Es wird spannend, nervenaufreibend und mysteriös: Mit „Hypnotic“ betritt ein packender Thriller die Leinwand, in dem Oscar-Preisträger Ben Affleck die Zuschauer in ein Labyrinth aus Illusionen und verzweifelter Suche führt. Als Detective Danny Rourke zieht er in einem gnadenlosen Wettlauf gegen die Zeit alle Register, um seine verschwundene Tochter zu finden. Und Sie könnten bei diesem atemlosen Filmvergnügen dabei sein! Wir verlosen 3x2 Tickets für den packenden Thriller „Hypnotic“.