Ukraine will Getreide über Adriahäfen exportieren

Nachdem Russland den Getreidedeal mit der Ukraine platzen lassen hatte, kommt nun wieder Bewegung in die Angelegenheit. Laut eigenen Angaben hat die Ukraine mit Kroatien eine Einigung über die Ausfuhr ihres Getreides über Häfen an der Adria erzielt. Demnach sollen die Agrargüter über die Donau nach Kroatien verschifft und anschließend per Eisenbahn an die Küste verfrachtet werden.