Nattern, Blindschleichen und drei einäugige Katzen

„Ich habe zusammen mit meiner Mutti aus Kroatien drei einäugige Straßenkatzen gerettet und nach Hause geholt“, schießt Monika Martin mit einem Funkeln in den Augen los. Der Schlagerstar ist eigentlich gerade auf dem Weg zu einem Konzert in den Niederlanden, aber einen Besuch auf Dieter Ehrengrubers Gut Aiderbichl in Henndorf bei Salzburg wollte sie sich nicht nehmen lassen. Immerhin setzt sich die gebürtige Steirerin schon seit vielen Jahren aktiv für den Tierschutz ein und lebt - aus Liebe zu den Tieren - sogar vegetarisch.