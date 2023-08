Schwerstverletzter bei Paella-Pfannen-Explosion

Zu einem Feuerwehr-Großalarm mit 135 eingesetzten Kräften kam es am Montagabend in Sulz in Vorarlberg. Ein Mann kochte in seiner in einem Mehrfamilienhaus gelegenen Kellerwohnung in einer gasbetriebenen Paella-Pfanne, als diese aus bislang unbekannten Gründen explodierte.