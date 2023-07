Die nächste Airline will Letzte Generation klagen

Wie jetzt bekannt wurde, will eine weitere Fluggesellschaft die Letzte Generation in Deutschland klagen. Es gehe um Flüge, die am 13. Juli bei Blockaden in Düsseldorf und Hamburg ausgefallen waren sowie um einen Klimaprotest am 24. November am Berliner Hauptstadtflughafen, sagte eine Lufthansa-Sprecherin (siehe Video oben).