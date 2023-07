140 Verfahren wegen Attacken auf Letzte Generation

Einstufung auf Notwehr überprüft

Nach Auskunft der Pressestelle der Berliner Staatsanwaltschaft wird in allen Fällen geprüft, ob die gewalttätigen Übergriffe auch als Notwehr eingestuft werden können. Damit wären sie nicht strafbar. Doch das sei bisher in keinem einzigen Fall zutreffend gewesen, heißt es in dem rbb-Bericht.