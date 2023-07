Hohe Strompreise: E-Autos werden zum Ladenhüter

Großteil der E-Fahrzeuge kauften Unternehmer

Von 34.000 im Vorjahr neu gekauften Elektrofahrzeugen werden 28.000 an Unternehmen ausgeliefert, gerade einmal 6000 stehen in Privatgaragen. Und die Firmenchefs schlugen offenbar auch nur deshalb in großem Stil zu, weil es damals noch eine Finanzspritze für E-Autos gab, die nunmehr jedoch eingestellt ist. Das heißt: Die Neuzulassungen bei E-Autos steigen zwar an, allerdings gehen diese noch auf die Bestellungen aus den Vorjahren zurück.