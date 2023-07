Ronan Keatings 1. Auftritt nach Tod des Bruders

„This Is Your Song“

Keating performte bei der Trauerfeier einen seiner bekanntesten Songs, „This Is Your Song“. Besonders tragisch: Ursprünglich schrieb der Sänger das Lied einen Monat nach dem Tod der gemeinsamen Mutter im Jahr 1998. Mit weiteren Trauernden trug Keating zudem den Sarg seines älteren Bruders zur St.-Patrick’s-Kirche im irischen Louisburgh, wo die Trauerfeier stattfand.