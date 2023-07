Sänger Ronan Keating trauert um seinen Bruder

Am Weg zum Fußballspiel des Sohnes verunglückt

Ciaran sei mit seiner Frau auf dem Weg zu einem Fußballspiel seines Sohnes gewesen, als sich der fatale Crash mit einem anderen Fahrzeug ereignete. Wie es heißt, werde Ronan Keatings Schwägerin aktuell mit schweren Verletzungen im Spital behandelt. Zwei weitere Unfallbeteiligte seien ebenfalls in medizinischer Behandlung. Für Ciaran kam jede Hilfe zu spät, er starb an den Folgen seiner schweren Verletzungen.