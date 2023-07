Navi „lockt“ Camper-Familie tief in Wald hinein

Route über Forstweg vorgeschlagen

Sonntag bekamen es die Florianis mit einem Wohnwagengespann zu tun. Eigentlich wollte die deutsche Camper-Familie, die sich auf der Rückreise vom Italien-Urlaub befand, in Richtung Achensee fahren. Dabei wurde dem Lenker als Route der Weg über Kramsach in das Brandenberger Tal und in weiterer Folge zur „Gang“ vorgeschlagen.