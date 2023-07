Elektroauto-Hersteller äußern sich zu Frachter

Vorbereitungen zum Abschleppen laufen

Wie berichtet, sind am heutigen Samstag die Vorbereitungen zum riskanten Abschleppen des brennenden Frachters angelaufen. Bergungsexpertinnen und -experten wollten die „Fremantle Highway“ Richtung Osten zur Insel Schiermonnikoog schleppen. Der neue Ankerplatz in der Nordsee soll sicherer sein, da es dort windgeschützter und die Route weniger stark befahren ist. Es werde alles getan, um Umweltschäden wie einen Ölteppich im Meer zu verhindern, hieß es seitens der Behörde in Den Haag.