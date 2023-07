Erneut Aufregung um Medienzentrum

Bei der heute in Wals-Grünau startenden, zweitägigen Klausur sind offiziell Wohnen, Gesundheit und Pflege, Arbeitsmarkt und Energie die zentralen Themenbereiche. Hinter verschlossenen Türen sieht das anders aus: Da wird Schwarz-Blau an einer Strategie, wie der PR-Apparat in dieser Form erhalten bleibt, feilen.