Am Weg mit der BrauUnion und der kostbaren Fracht

Ich gehöre ja eigentlich zu den Leuten, die ein Mass Bier heldenhaft mit zwei Händen „stemmen“. Und jetzt soll ich die 30-fache Menge bewegen? Ich bekomme das 30-Liter-Fass gerade so aus dem Transporter auf den „Sackkarren“ – und da muss ich leider zugeben, dass das mehr an der Schwerkraft als an meinen Muskeln liegt. Bierführer Martin hingegen verzieht keine Miene. „Als ich angefangen habe, habe ich mich auch noch schwerer getan“, gibt er zu. Auf manche Dinge müsse man draufkommen. Ein paar Kniffe sind aber ganz einfach: „In die Knie gehen!“, ermahnt mich Martin, als ich mich nach einer Kiste Limonade bücke.