Stärkstes Reisewochenende sorgt für Mega-Staus

Bereits in den frühen Morgenstunden ist es laut ÖAMTC zu kilometerlangen Staus in Richtung Süden des Landes gekommen. Beispielsweise hat sich auf der A8 in Oberösterreich ein 20 kilometerlanger Stau gebildet. „Erfahrungsgemäß gehören die ersten beiden Bayern-Ferienwochenenden zu den verkehrsstärksten des Jahres“, warnt der ÖAMTC auf seiner Webseite.