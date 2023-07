Aktivisten legten erneut Brennerautobahn lahm

„Brennerautobahn steht still: Hört auf den Klimarat!“ - mit diesen Worten verlautbaren die Aktivisten der „Letzten Generation Österreich“ ihre Blockade auf der Brennerautobahn am Samstagvormittag in einem Posting. „Während Südeuropa brennt und weltweit Hitzerekorde fallen, fordern die Bürger:innen endlich Taten beim Überlebensschutz - insbesondere die Umsetzung der Empfehlungen, die der Klimarat vor mehr als einem Jahr vorlegte“, so die Aktivisten.