Die Bayern kommen: Reiseverkehr zu Ferienbeginn

Baustellen auf A8 und A9

In Oberösterreich könnten am Wochenende die Innkreis Autobahn A8 und die Pyhrn Autobahn A9 betroffen sein, rund um die Baustellenbereiche bei Ried im Innkreis sowie bei Windischgarsten kann es zu Verzögerungen kommen. „Aber sicher nicht in den Dimensionen wie in Salzburg und Tirol“, sagt Mobilitätsexperte Obermayr.