Geld fehlt: Immer mehr Geisterstädte in China

Die Baukonzerne dürfen jetzt nicht mehr so hohe Schulden machen. „Eine Petition einreichen, das ist doch sinnlos! Wir waren in so einer Beschwerdestelle, und wir haben unsere Akten dort eingereicht und alles so gemacht, wie die Regierung das vorschreibt. Aber wir haben keine Antwort bekommen“, berichtet Cai Haisheng, der in der Stadt Zhengzhou ein Eigenheim kaufen wollte. „Wir haben uns auch an Regierung von Zhengzhou gewandt. Die sagten uns, sie würden uns binnen einiger Tage zurückrufen. Aber wir haben nie etwas von ihnen gehört. Und hier ist alles so geblieben wie vorher“, so der Mann.