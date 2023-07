Jean Todt und Michelle Yeoh haben geheiratet

Was lange währt, wird endlich gut.

Was uns die Hochzeitsdeko schon verrät: Das Liebespaar hat sich ganz schön lange Zeit gelassen! Übersetzt steht hier nämlich geschrieben: „Wir haben uns am 4. Juni 2004 in Shanghai kennengelernt. Am 26. Juli 2004 hat J.T. einen Antrag gemacht, und M.Y. hat ,Ja‘ gesagt. Heute, nach 6.992 Tagen, am 27. Juli 2023 in Genf, umgeben von Freunden und Familie, sind wir so glücklich diesen besonderen Moment gemeinsam zu feiern!“