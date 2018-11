Auch Michelle Yeoh bekommt eigene Star-Trek-Serie!

Die noch namenlose neue Serie soll unmittelbar an die Geschehnisse der ersten Discovery-Staffel anknüpfen, an deren Ende Ex-Imperator Georgiou von der mysteriösen Section 31 rekrutiert wird. Die Geheimorganisation innerhalb der Sternenflotte ist weder an deren Vorschriften noch Ideale gebunden. Section 31 kam bereits in der Serie „Deep Space Nine“ und im Film „Into Darkness“ vor.