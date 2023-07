„Tristan“ wird Ehrenberg schmerzlich vermissen

Bereits 18 Mal verwandelte sich das Areal am Fuße der Festung Ehrenberg am letzten Juliwochenende in ein stimmungsvolles mittelalterliches Gelage. Die „Zeitreise“ in die Mitte des zweiten Jahrtausends zog Tausende Akteure und Zuschauer an, die Ritterspiele waren bis 2019 Publikumsmagnet. Corona hat die fulminante Show beendet, für immer. Für die Organisatoren „passt das Format nicht mehr in den touristischen Sommer“. Einem jungen Tarrenzer tut dies besonders leid: Tobias Pamer hat sich mit Haut und Haar der Geschichte verschrieben und auch darüber Geschichten geschrieben.