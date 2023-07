Ein Ligastart ohne einen Titelkandidaten!

In den letzten Saisonen hat es immer einen „übermächtigen“ Gegner gegeben, der sich den Titel ja eigentlich nur noch abholen musste. In der letzten Saison war es in der Ostliga Stripfing. Heuer ist alles anders - haben die Trainer der Regionalligisten gleich fünf bis sechs Teams auf ihren Notizzettel stehen. Bei der Auftakt-Pressekonferenz der 3. Liga haben sie ihre Meinung noch einmal untermauert.