Sturms Klublegende rutscht in die zweite Reihe

„Wir haben mit Jantscher ein Gespräch geführt, sehen ihn in einer neuen Rolle. Einer nicht unwichtigeren Rolle!“, überraschte Sturm-Trainer Chris Ilzer bei der Pressekonferenz vor dem Sonntag-Spiel gegen die Austria. So wird es für den besten Spieler der Bundesliga-Saison 2021/22, in der „JJ“ 13 Treffer und 15 Assists gelangen, künftig eng in Sturms Startformation. „Da wird er sich eher in der Jokerrolle wiederfinden. Wir haben in der Offensive viele Spieler mit Potenzial, Spieler, für die der Verein richtig viel Geld ausgegeben hat. Jetzt liegt es an mir, dieses Potenzial auch bestmöglich zu entwickeln. Jantschi soll uns dabei allerdings unterstützen.“