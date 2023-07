Jetzt kommt Kostenbremse für Leitspital Liezen

Der Countdown zum neuen Liezener Leitspital läuft. Jetzt ist die so genannte Vorentwurfsphase erledigt, dazu liegen aktuelle Zahlen zu den Projektkosten am Tisch. Die Landesregierung will den neuen Finanzplan samt Mehrkosten abnicken. So viel kostet das Mega-Spitalsprojekt in Stainach-Pürgg.