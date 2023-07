Musikalische Sternstunde als Weltpremiere

Von Klang bis Leidenschaft

Sichtlich gerührt über die „musikalische Sternstunde“ zeigte sich auch der Orchestergründer selbst: „Es ist wunderschön, wenn man das machen kann, was man am meisten liebt. Und dann auch noch mit Menschen, die langjährige Freunde und Wegbegleiter sind“, so Tjeknavorian. Das Besondere an seinem Matrix-Orchestra seien „der Klang, die Leidenschaft und die Qualität“.