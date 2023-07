ÖBB wollen in Tirol 600 ihrer Wohnungen sanieren

Das neue Sanierungsprojekt in einer Innsbrucker Wohnanlage mit 33 Wohnungen folge auf weitere in dem Bundesland bereits abgeschlossene Projekte, sagte Georg Ortner, Geschäftsbereichsleiter Strategische Steuerung Immobilien der ÖBB-Infrastruktur AG, am Dienstag. Damit gehe man tirolweit Schritt für Schritt ebenjene 600 ÖBB-Wohnungen, 400 davon in Innsbruck, in 45 Wohnhäusern an, erklärte Ortner bei einer Pressekonferenz. Begonnen habe man damit „bereits 2019 mit drei Wohnhäusern in Innsbruck“, so der ÖBB-Geschäftsbereichsleiter.