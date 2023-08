Wieso Europa von Quallen-Invasion heimgesucht wird

Daniel Pelz, Jahrgang 1992, ist Doktorand am Institut für Hydrobiologie und Gewässermanagement der Universität für Bodenkultur in Wien und hat ein Faible für die filigranen Tiere. Der passionierte Biologe und Tierfotograf hat für den Schönbrunner Tiergarten sogar schon Quallen gezüchtet, die im dortigen Aquarium zu bewundern waren. Im Gespräch mit krone.at verrät der Experte, wieso sich derzeit so viele Quallen in Europa tummeln, in welchen Gewässern man beim Baden aufpassen sollte und was bei Kontakt mit dem Nesselgift einer Qualle zu tun ist.