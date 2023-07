MotoGP-Weltmeister ist erstmals Papa geworden!

Beruflich durchlebt Joan Mir aktuell eine schwierige Phase, in der MotoGP liegt der Honda-Pilot in der laufenden Saison aktuell auf dem 24. Rang, gerade einmal fünf Punkte finden sich auf dem Konto des Spaniers. Umso besser läuft es für den Weltmeister von 2020 privat, am Samstag wurde er zum ersten Mal Vater.