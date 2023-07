Sizilien in Flammen: Flughafen von Feuer umzingelt

Tragische Unfälle bei Unwetterchaos

Ansa zufolge kam es infolge der Extremwetterereignisse am Montag zu verheerenden Unfällen. Bei einem Pfadfinderlager in Cedegolo in der Provinz Brescia wurde eine 16-Jährige von einem umfallenden Baum erschlagen. Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich in der Region Venetien, wo ein 16-Jähriger von einem fallenden Ast schwer verletzt wurde. Laut dem Präsidenten der Region, Luca Zaia, seien weitere sieben Menschen leicht verletzt worden. In der italienischen Region Friaul berichtet das Regionalkommando der Feuerwehr von mehr als 300 Anrufen, bei denen es insbesondere um umgestürzte Bäume auf Straßen und Autos, beschädigte Häuser und Überschwemmungen ging. Einige Personen, die sich während des Unwetters im Auto befanden, mussten aber auch wegen Verletzungen, die sie sich zugezogen hatten, als die riesigen Hagelkörner die Windschutzscheiben durchschlugen, behandelt werden. Zudem rutschten vier Personen aus, als sie ihre Häuser auf Sturmschäden untersuchten.