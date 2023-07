Brust lenkt von ihrer Calvin Klein Werbung ab

Ihre jüngste Schwester ist die Kosmetik-Unternehmerin Kylie Jenner, ebenfalls aus der Ehe von Kris und Bruce. Gemeinsam mit Kylie sowie den Kardashian-Schwestern ist Kendall ein Fispunkt in den Reality-Shows der Familie. In „The Kardashians“ auf DisneyPlus gibt sie mit den anderen Einblick in ihr Leben und zeigt unter anderem ihre Leidenschaft für Pferde.