Eintauchen in die geheimnisvolle Höhlenwelt

Höhlenerlebnis

Auf einer 80 Minuten langen Tour tauchen die Besucher ein in die faszinierende Welt der Obir-Tropfsteinhöhlen. Mit atemberaubenden Soundeffekten und riesigen Projektionen werden die Höhlen zum Leben erweckt und die Tourguides rund um Paul Pieber geben interessante Informationen zur Geschichte und den Tropfsteinformationen preis. An Regentagen kommen bis zu 800 Interessierte ins Obir-Massiv, auch bei warmer Außentemperatur ist ein Ausflug in die Höhlen eine erfrischende Abwechslung.