Hölle im Paradies | Der letzte Urlaub

Vielleicht würde es helfen, nicht bei der Welt zu beginnen, sondern beim Urlaub. Wo wird der Österreicher in einem, in fünf, in zehn Jahren noch am Meer urlauben können? Wenn nicht nur Rhodos, sondern Griechenland brennt. Wenn nicht nur in Sardinien, sondern an der Adria 45 Grad und mehr gemessen werden. Wenn Kroatien zwischen Gluthitze und Überschwemmung zerrieben wird? Ja, mit Egoismus ließe sich die Welt retten - denn wer will nicht davon träumen, irgendwann am Strand zu sitzen, die Füße im weißen Sand. Diesen Traum für uns und unsere Nachkommen zu erhalten - das wird, das muss uns allen auch im Alltag etwas wert sein. Sonst war es bald der letzte Urlaub am Meer. (ts)