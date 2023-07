E-Bikes vom Fahrradträger am Auto gestohlen

Die Aufklärungsquote liegt bei 9 Prozent

In Österreich gibt es laut Verkehrsclub Österreich mehr als sieben Millionen Fahrräder. 16.824 Räder wurden im Vorjahr als gestohlen gemeldet, 808 davon in Kärnten. Und davon wiederum kamen in Klagenfurt 479 Räder weg - also gab es 46 Fahrraddiebstähle auf 10.000 Einwohner, womit in Klagenfurt nach Salzburg, Linz und Innsbruck die meisten Fahrräder gestohlen werden. Die Aufklärungsquote ist mit neun Prozent niedrig.