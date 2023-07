Im Visier: Wenn die Maske ein Gesicht bekommt

Schutzmaßnahmen ergreifen

Niemals vergessen wird der Chefermittler aber die „Froschbande“, eine Gruppe von 13 Rumänen, darunter eine Frau, die neben Deutschland auch in NÖ eine Serie von äußerst brutalen Home Invasions verübten. Die Kriminellen fassten mehrjährige bis lebenslange Haftstrafen aus. „Solche Täter nehmen den Tod von Menschen in Kauf.“ Ihre Motivation ist die Beute. In starker Teamarbeit versuchen die Ermittler vorzubeugen: „Je unkooperativer die Opfer, desto brutaler die Täter“, rät Deutsch auch zu Schutzvorkehrungen wie Alarmanlagen, Kameras und Fensterverriegelungen.