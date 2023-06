Akribische Spurensuche in Schutt und Asche

Haus in Gablitz gesprengt

Eine Brandstiftung, die dem 61-Jährigen wohl ewig in Erinnerung bleiben wird, ist ein Fall vor etlichen Jahren in Gablitz. Mittels Benzin und einer manipulierten Gasleitung wurde ein Haus von zwei Iranern in die Luft gesprengt. Das verbrecherische Vorhaben wurde von einem Täter in Auftrag gegeben, von einem zweiten geplant und schließlich von einem dritten umgesetzt. Bei einem Aufeinandertreffen der drei in einer Anwaltskanzlei in Wien wurde ein Täter erschossen, einer floh. Der „Verräter“ wurde Jahre später im Gefängnis mit heißer Flüssigkeit übergossen.