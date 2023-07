„Mysteriös“: Putins Abhörspezialist (40) gestorben

Leblos in Büro gefunden

Der 40-Jährige war den Berichten nach offenbar am Freitag in seinem Büro in Moskau leblos aufgefunden worden. Tscherepennikow war Gründer der ICS Holding, zu der mehrere IT-Firmen gehörten. Diese sollen nach Medienberichten große Teile des russischen Datenverkehrs im Internet überwacht haben. Seine Firma Citadel soll mehrere Abhörspezialisten beschäftigt haben. Die Firma des IT-Oligarchen war offenbar auch maßgeblich für die Überwachung des „Yarovaya“-Gesetzes zuständig.