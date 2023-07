Kanada: Ein Teil versinkt, der andere brennt

Schlimmste Waldbrand-Saison der Geschichte

Gleichzeitig wüten in Kanada noch immer Hunderte Waldbrände. Das Land leidet unter der schlimmsten Waldbrand-Saison in seiner Geschichte. Es herrschen extreme Hitze und Trockenheit in Teilen des Landes. Den Behörden zufolge sind bereits mehr als 100.000 Quadratkilometer Wald und andere Landschaften abgebrannt. Die Brände sorgten auch für apokalyptische Bilder: So versank etwa die US-Ostküstenmetropole New York zeitweise in einem dichten gelblichen Schleier des nach Süden ziehenden Rauches.