Martin Kusej geht bei Festspielen auf Tauchstation

Vor den Premieren ist für die Künstler gewöhnlich Pressearbeit rund um die Uhr angesagt. Ein Künstlerfest hier, Interviews dort, TV-Aufzeichnungen und Fotoshootings da. Nur einer fehlt bei all den Terminen: Martin Kušej. Ruhig ist es um den Theater-Großmeister aber nur in der Öffentlichkeit. Hinter den Kulissen soll die Stimmung zwischenzeitlich ordentlich am Sieden gewesen sein. Sogar so sehr, dass gar die Angst im Raum gestanden sei, Kušej könne von der Festspiel-Produktion „Le Nozze di Figaro“ abspringen. Vor allem die Vorbereitungsphase sei nicht nach den Vorstellungen des Theatermachers verlaufen. Deshalb ließ man wohl Vorsicht walten, verzichtete auf großangelegte PR- und Fototermine mit Kušej – falls jemand anderes kurzfristig hätte einspringen müssen.