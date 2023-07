Transfersperre für Olympique Marseille aufgehoben

Der senegalesische Nationalspieler hatte aufgrund des laufenden Berufungsverfahrens seit Jänner 2022 weitergespielt. Nach Ablauf seines Vertrages beim AC Le Havre hatte Gueye Ende April 2020 in Watford unterschrieben, ließ den Transfer dann aber Mitte Juni platzen. Danach unterschrieb der in Frankreich geborene Gueye bis 2024 in Marseille.