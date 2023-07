Kritik an den Schutzbauten kommt aus der Ferne

Rückhaltebecken in den Tälern seien alternativlos

Kritik an den geplanten Schutzbauwerken in den Seitentälern des Oberpinzgauer Salzachtals gibt es seit Aufkommen der Idee. Naturschützer oder Alpenverein sehen die Eingriffe in die sensible Natur kritisch. Der Alpenverein, selbst Grundeigentümer im Nationalpark, unterstrich seine Bedenken gegen Rückhaltebecken in den Tauerntälern stets, besonders in den speziell geschützten Sulzbachtälern. Ebenso kritisch äußerte sich in jüngster und älterer Vergangenheit bereits der Natuschutzbund.