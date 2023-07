Obstbauer sitzt auf seinem Marillen-Schatz

„Leute glauben, dass es sowieso nix gibt!“

Den Frost im April hat freilich auch Glück zu spüren bekommen, der heuer mit einem Drittel seiner normalen Ernte auskommen muss. „Dennoch kann ich bis zu 400 Kilogramm Marillen am Tag pflücken, aber der Straßenverkauf funktioniert heuer überhaupt nicht gut“, schildert der Landwirt. Seine Mutter sitze tagtäglich am Verkaufsstand an der Straße in der Wachau und versuche, die - heuer übrigens besonders qualitativ hochwertigen - Marillen an den Mann zu bringen. Und obwohl Wachauer Marillen ja ein begehrtes Gut sind, kommen doch nur wenige Feinschmecker vorbei. Daher bekräftigt Glück: „Es gibt auf jeden Fall die Chance, trotz schwächerer Ernte Wachauer Marillen zu ergattern!“