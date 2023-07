Marillenernte an der Donau fällt heuer ins Wasser

Rumänien, Bulgarien und Spanien – diese Herkunftsländer wird man heuer besonders oft auf den Marillen-Steigen lesen, die in Niederösterreich erhältlich sind. Denn oft ist an den Verkaufsständen am Straßenrand unter rot-weiß-roten Fahnen nur Importware zu haben. Das ist in diesem Sommer auch gar nicht anders möglich: Wenn in gut einer Woche die Ernte in der Wachau beginnen soll, wird diese nämlich nicht sehr lange dauern. Die Obstbauern in der Weltkulturerbe-Region befürchten einen Ernteausfall von bis zu 95 Prozent.