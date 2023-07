Erhard Hutterer macht aus alt wieder neu

„Wir restaurieren Unikate aller Stilrichtungen, und zwar in aller Sorgfalt in unserer hauseigenen Werkstätte am Bahnhof 4. So zerschlissen kann ein Biedermeiersessel oder ein abgewetztes Sofa aus der Jugendstilepoche gar nicht sein, dass es durch die uralte Handwerkskunst des Polsterns nicht restauriert werden könnte. Familienerbstücke“, versichert der 50-jährige Meister seiner Zunft Erhard Hutterer.