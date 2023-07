Um Straßen zu entlasten: Kampf um jeden Waggon

Nicht nur durchfahren

Von der ÖBB fordert Schuschnig mit Nachdruck ein Vorziehen des Ausbaus des Verladeterminals in Villach-Fürnitz sowie verstärkte Investitionen in den Lärmschutz, insbesondere durch mehr Lärmschutzprojekte und die Aufnahme einer eignen Gütertrasse in den Rahmeninvestitionsplan. „Das ist die Grundlage, damit der Güterverkehr nicht nur durch Kärnten durchfährt, sondern wir die Wertschöpfung über die ansässigen Wirtschaftsbetriebe in den Regionen generieren“, so Schuschnig.