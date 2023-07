Eiswürfel im Saft: Was bringt so viel Abkühlung?

Im Büro, in den Öffis oder zu Hause: Bei 30 Grad und mehr kommen wir ordentlich ins Schwitzen. Abkühlung tut da gut - und so tauschen die Steirer ihren Cappuccino jetzt am liebsten gegen Eiskaffee, stellen sich in die lange Warteschlange vor dem Eisladen oder löffeln Eiswürfel in den Orangensaft. Aber ist so viel Abkühlung überhaupt gut für unseren Körper? Die Med-Uni Graz gibt Antworten.