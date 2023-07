Sanfte, sonnige Gipfeltour auf das Sonntagsköpfl

Viel freies Gelände

Dieser leitet zunächst über einem kleinen Tal und mit direktem Blick zum Gilfert in einem Wiesenhang auf- bzw. einwärts. Er zieht in der Folge direkt in das Tal zum idyllischen Bach und entlang des Bachs an den Beginn des steilen Gipfelhangs – alles im freien Gelände.