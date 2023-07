Grazer stibitzte Unterwäsche aus privaten Gärten

Grazer leidet an psychischer Erkrankung

Ein 24-jähriger Grazer geriet wegen ähnlicher Delikte in der Vergangenheit ins Visier der Beamten. Mittwochfrüh wurde er bei einem Diebstahl auf frischer Tat ertappt - dabei war auch die Einsatzgruppe zur Bekämpfung von Straßenkriminalität im Einsatz. Danach wurde eine Hausdurchsuchung beim jungen Grazer durchgeführt. In der Wohnung befanden sich etwa 150 Einzelteile an Damenunterwäsche und -bademode. Er dürfte an einer psychischen Erkrankung leiden und zwanghaft gehandelt haben.