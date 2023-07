Notfall im Urlaub: Steirischer Armenpfarrer tot

Mit einem „Slum“ konfrontiert

Vor 60 Jahren wurde Pucher zum Priester geweiht, vor 50 Jahren wurde er Pfarrer in Graz-St. Vinzenz und war mit einem „Slum“ konfrontiert. 800 Menschen hätten in vier Häusern unter unvorstellbaren Umständen, zwischen Gewalt, Alkohol und Arbeitslosigkeit, gelebt: „Die Gegend in der Heßgasse war als Delogiertensiedlung bekannt. Als ich mich dort engagiert habe, gab es viele Gegner“, berichtete er erst vor wenigen Wochen im „Krone“-Interview von seinen Bemühungen, für die Menschen am Rand der Gesellschaft etwas zum Positiven zu verändern.